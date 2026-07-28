Claudia Sheinbaum aseguró que no entrará en debate con Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, tras sus declaraciones sobre el narcotráfico.

“No vamos a entrar en debate. Hay buena coordinación y saben que…en México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 28 de julio de 2026, la presidenta de México subrayó que existe buena coordinación bilateral en materia de seguridad y que en México “gobierna el pueblo, no gobierna nadie más”.

Stephen Miller había afirmado que los cárteles del narcotráfico controlan al gobierno mexicano y buscan desestabilizar la democracia de Estados Unidos, en el marco de las elecciones de noviembre de 2026.

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