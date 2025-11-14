La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos de Ricardo Salinas Pliego tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Grupo Salinas.

Desde su mañanera del 14 de noviembre, Sheinbaum reiteró que todas las instancias señalaron que Salinas Pliego “no tiene razón” en buscar no pagar sus deudas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, recordó que los litigios por el impago de impuestos de créditos fiscales de empresas de Grupo Salinas iniciaron en 2008, mucho antes del gobierno de AMLO.

Autoridades coincidieron: Salinas Pliego “no tiene razón” y debe pagar al SAT, asegura Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum calificó como falso el señalamiento de Salinas Pliego sobre una consigna política en su contra desde el Poder Ejecutivo a los y las ministras de la Corte.

Asimismo, resaltó que Grupo Salinas acudió a todos los tribunales administrativos para evitar el pago de los impuestos que el SAT le reclama y, en todos ellos, se le ha insistido en que no tiene la razón.

“Todos estos tribunales le dijeron ‘no tienes razón, tiene razón la autoridad fiscal’...el argumento es que hay autoritarismo, una consigna a la Corte y no” Claudia Sheinbaum

Recordó que las empresas de Salinas Pliego acudieron con:

autoridad administrativa con recursos de revocación

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien confirmó la legalidad de créditos fiscales

Tribunales Colegiados, con juicios de amparo

En todas las instancias, se le señaló a las empresas de Salinas Pliego que no tenían razón y resolvieron cada vez a favor del reclamo del SAT.

Finalmente el caso llegó a la la nueva Corte, donde se resolvió con apego a la legalidad y decide rechazar 7 recursos que deja válida la decisión del SAT y deja firmes las sentencias anteriores.

Asimismo, Sheinbaum destacó que las empresas de Grupo Salinas debe realizar el pago como se lo indique la instancia administrativa y, en caso de no hacerlo, se seguirán los procesos jurídicos necesarios para que lo haga.