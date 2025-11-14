Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Ricardo Salinas Pliego.

Luisa Alcalde aseguró que la evasión de impuestos por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego es una muestra de “cómo funcionaba el régimen de corrupción y privilegios”, que aseguró existía antes de los gobiernos de Morena.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro )

Luisa Alcalde destaca fallo de la SCJN contra Salinas Pliego; descarta tema personal con el empresario

A través de redes sociales, Luisa Alcalde destacó el fallo del pleno de la SCJN contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, por el cual deberá cumplir con el pago de aproximadamente 48 mil millones de pesos por concepto de impuestos.

En su mensaje, la dirigente nacional de Morena aseguró que con esta decisión la SCJN tomó una resolución histórica, demostrando así “estar a la altura del pueblo de México“.

Durante su participación en el podcast ‘La Moreniza’, Luisa Alcalde acusó que Ricardo Salinas Pliego se encontraba acostumbrado a “no pagar impuestos”.

La dirigente de Morena manifestó que esto era porque Salinas Pliego “gozaba de privilegios”, mientras que los trabajadores y la clase media son quienes sí pagaban impuestos.

Luisa Alcalde acusó que el anterior Poder Judicial brindaba respaldo a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, todo con la finalidad de evitar o condonar el pago de impuestos.

Finalmente, la líder de Morena descartó que exista una persecución personal de Ricardo Salinas Pliego, pues reiteró que todo se debe a que en México, actualmente, ya no se permite la evasión fiscal .