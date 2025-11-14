La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los “buenos empresarios” en medio del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra Ricardo Salinas Pliego.

Desde Campeche, señaló que el país pasó a la historia debido a que, por primera vez, las y los jueces y magistrados fueron electos por el pueblo, motivo por el que ahora sí aplican las leyes en la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, Claudia Sheinbaum recordó que antes México era de los privilegiados, de unos cuantos que tenían influencias: “hoy no, México le pertenece a su pueblo, ese es el proyecto que representamos”.

el mensaje de Sheinbaum que apuntó a Salinas Pliego (Michelle Rojas)

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre los “buenos empresarios” que sí pagan impuestos

Desde el “Inicio de obras: Acueducto de Campeche”, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los buenos empresarios que sí pagan impuestos tras el fallo contra Ricardo Salinas Pliego.

Aunque añadió que a algunos empresarios “no les gusta pagar sus impuestos”, celebró que en octubre de 2025 se generó la mayor cantidad de empleos formales de toda la historia de México.

“Los buenos empresarios reciben sus ganancias y claro, pagando impuestos; hay algunos que no les gusta pagar lo que deben, pero el país está bien porque cambió el modelo económico”. Claudia Sheinbaum

De igual forma, Claudia Sheinbaum añadió que el peso está más fortalecido que nunca y que, a pesar de las campañas en su contra, la gente sigue cerca de su gobierno.

“Por más que paguen en las redes sociales, la gente ya no se va con la finta como antes, la gente sabe lo que ocurre en nuestro país, que es una gran transformación de la vida pública", añadió.