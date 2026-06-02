El embajador Ronald Johnson aseguró que el combate al narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto entre México y Estados Unidos, pues estos grupos criminales son una amenaza para ambos países.

A través de redes sociales, Ronald Johnson sostuvo que las organizaciones del narcotráfico operan sin respetar fronteras y afectan a comunidades tanto de México como de Estados Unidos.

Las declaraciones de Johnson se producen luego del discurso de Sheinbaum en el que reiteró que México mantendrá una relación de colaboración con Estados Unidos, pero sin aceptar intervenciones.

Ronald Johnson afirma que la lucha contra el narcotráfico debe unir a México y Estados Unidos (Captura de pantalla)

Ronald Johnson llama a fortalecer unión de México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar a los cárteles y reducir el impacto de estas redes criminales.

El embajador Johnson reiteró que la lucha contra el narcotráfico debe unir a México y Estados Unidos, en lugar de dividirlos, ya que los habitantes de ambos países “desean vivir con seguridad y en paz”.

Luego del fuerte mensaje de Sheinbaum sobre un supuesto intento de intervención extranjera, Ronald Johnson dijo que la seguridad no debe ser una discusión política, pues se pierde la oportunidad de fortalecer la cooperación.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”. Ronald Johnson

Durante su mensaje, Sheinbaum defendió la soberanía nacional de México y reiteró que cualquier acción conjunta en materia de seguridad debe realizarse bajo mecanismos de coordinación y respeto mutuo.

La mandataria también enfatizó que la lucha contra el crimen organizado requiere cooperación internacional, pero descartó cualquier forma de subordinación frente a gobiernos extranjeros.