Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, respondió a la invitación de Grecia Quiroz para visitar Uruapan, Michoacán, con motivo del primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo.

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 4 de noviembre, la mandataria aclaró que, debido a que el país se encuentra en periodo electoral, por el momento no contempla acudir al municipio.

“Bueno, yo creo que ya estamos en periodo electoral, entonces la presidenta municipal tiene relación en el tema de seguridad con el secretario de Seguridad, con el comandante de la zona, con la Guardia Nacional. Se ha estado apoyando en diferentes temas, en particular en Uruapan” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La respuesta se produjo después de que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, invitara a Sheinbaum a visitar el municipio a través de sus redes sociales, en el marco del primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo, quien fue asesinado en un ataque atribuido al crimen organizado.

Sheinbaum destaca avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo

Sobre el caso de Carlos Manzo, la presidenta Sheinbaum aseguró que su Gobierno continúa trabajando para esclarecer el homicidio del exalcalde de Uruapan.

Explicó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán encabeza las investigaciones con el apoyo del Gabinete de Seguridad Nacional.

Además, destacó que durante este año se han registrado avances importantes y detenciones relevantes.

La mandataria también se deslindó de la controversia política relacionada con el caso y sostuvo que la prioridad debe ser continuar apoyando a los habitantes de Uruapan y esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.

“Ya sobre otros temas, bueno, el tema del esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo lo ha estado trabajando la Fiscalía del Estado de Michoacán con el apoyo del Gabinete de Seguridad Nacional y, como ustedes saben, hay mucho avance y hay detenciones muy relevantes. Se sigue trabajando sobre las causas del homicidio, pero hay avances sumamente relevantes en los que se trabajó durante todo este año y en su momento se fueron informando. Ya la parte política es otro tema. Lo importante es seguir apoyando a los habitantes de Uruapan y el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manzo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum aclara quién puede atraer el caso de Carlos Manzo a la FGR

Respecto a la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del asesinato de Carlos Manzo, Sheinbaum aclaró que esta decisión corresponde a la propia institución y no directamente a la Presidencia de México ni al Gabinete de Seguridad.

Sin embargo, destacó que la FGR y el Gabinete de Seguridad Nacional han colaborado de manera permanente con la Fiscalía General del Estado de Michoacán en las investigaciones deñ asesinato de Carlos Manzo a un año de su muerte.