La presidenta de México, Claudia Sheinbaum adelantó que la actriz mexicana Salma Hayek estará de visita para un importante anunció.

Anuncio con el que el gobierno a cargo de Sheinbaum busca fortalecer la industria cinematográfica nacional, así como un reconocimiento mismo a la propia Salma Hayek y su carrera en el cine mexicano e internacional.

Salma Hayek acompañará a Sheinbaum en anuncio de la Ley del Cine

El próximo domingo 15 de febrero, la actriz veracruzana Salma Hayek acompañará a Sheinbaum en el anuncio de la Ley del Cine.

“El domingo viene Salma Hayek, se los adelanto, es un reconocimiento a ella… que desde hace mucho tiempo están pidiendo los incentivos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ante ello, Sheinbaum recordó que desde que conoció a la actriz Salma Hayek en noviembre de 2025, fue una de las figuras que le insistió sobre los incentivos para fortalecer el cine nacional mexicano.

“Salma es una figura mexicana internacional pero recuerdan que les dije que la conocí en Veracruz ahora que estuve y que ella me insistió mucho en tener incentivos para producciones de cine, entonces la vamos a invitar porque es también un reconocimiento a que ella nos estuvo insistiendo muchísimo, y demás pues es un reconocimiento a ella, lo que significa”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum anuncia incentivos fiscales al cine mexicano; Salma Hayek la acompañara

En el marco de la visita de Salma Hayek, la presidenta Sheinbaum precisó el anunció de incentivos fiscales al cine mexicano.

Por lo que se dará a conocer la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que reformará a la de 1992.

La nueva legislación tiene como ejes el acompañar la transformación cultural, así como la equidad de fomento y descentralizar el apoyo para las películas mexicanas.

Asimismo, también se buscan modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor, para fortalecer a la propia industria cinematográfica mexicana.

Sus objetivos son ampliar el tiempo de exhibición y regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el doblaje, para proteger los derechos de actores y actrices.