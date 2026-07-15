Claudia Sheinbaum reaccionó al caso de Víctor Rodríguez Padilla, quien enfrenta un proceso por violencia familiar en libertad tras decisión de una jueza en Morelos.

“Nunca vamos a proteger a nadie” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México subrayó el 15 de julio de 2026 que “nadie está por encima de la ley”, recordando que la detención del exdirector de Pemex muestra que la cercanía al gobierno no implica protección.

Además, Claudia Sheinbaum aclaró que será la Fiscalía y el Poder Judicial quienes determinen las medidas cautelares y reparatorias para María Felicia Jiménez, sin intromisión del Ejecutivo.

“Ya en todo caso, la Fiscalía de Morelos, el juez, determina bajo que procedimiento tiene que seguir él (...) dependiendo de lo que determine la Fiscalía y el juez puede haber distintas medidas reparatorias, siempre y cuando haya medidas cautelares”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre el caso de Víctor Rodríguez Padilla que lo dejó en libertad

El 14 de julio de 2026, a una semana de que Víctor Rodríguez Padilla, antes director de Pemex, fuera puesto en libertad provisional y con proceso activo por violencia familiar, llevó a Claudia Sheinbaum a ser cuestionada.

Fue la presidenta de México quien le dio el cargo público en 2024. Sin embargo, tras 18 meses en él, Padilla decidió dejarlo bajo el argumento de haber cumplido el plazo prometido a Sheinbaum.

Ahora, después de que su esposa María Felicia Jiménez denunció violencia por el exdirector de Pemex, es Claudia Sheinbaum quien se pronuncia por su libertad y seguimiento del proceso por violencia familiar.

A su perspectiva, el que se haya detenido a Víctor Rodríguez Padilla pese a la amistad y el cargo que tuvo, es muestra de que nadie está por encima de ley, “nunca vamos a proteger a nadie”.

De ahí en fuera, explicó que será la Fiscalía y juez quien determine las medidas reparatorias para la víctima María Felicia Jiménez, así como la reparación del daño. Aludiendo a su nula intromisión en esta decisión

Asimismo, argumentó que son ellos quienes también determinan cuáles son las medidas cautelares que se deben seguir, como el no poder “acercarse a la víctima”.