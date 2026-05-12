Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presumió que el país es uno de los pocos en el mundo que tiene paridad en sus congresos y que supera a Europa en derechos políticos de las mujeres.

“La verdad le ganamos a Europa en el tema de mujeres, somos de los pocos países en el mundo que tenemos 50 por ciento de representación de mujeres en lo congresos estatales, en el congreso federal, obviamente mujer presidenta. En términos de representación popular, Mexico es de los países mas avanzados sino el mas avanzado, Europa tiene 30 por ciento en representación de mujeres en sus congresos” Claudia Sheinbaum

La presidenta dijo que además de que México tiene paridad en sus congresos estatales y federales, cuenta con una mujer presidenta.

Ante el 50 por ciento de representación de mujeres en congresos de México, Europa solo tiene alrededor de 30 por ciento.

No solo T-MEC: Sheinbaum confirma actualización de tratado con la Unión Europea

Así lo dijo Claudia Sheinbaum al confirmar la actualización de un tratado comercial entre México y la Unión Europa.

El día anterior, la Unión Europea aprobó que se firme la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) el cual será el 22 de mayo próximo.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trata de una actualización del acuerdo que inició en el año 2000 y que vencía en este 2026.

Claudia Sheinbaum y Ursula von der Leyen encabezarán cumbre México-Unión Europea

La firma del TLCUEM tendrá lugar una cumbre el bilateral el 22 de mayo en la que participarán la presidenta Claudia Sheinbaum como representante de México y Ursula von der Leyen, como representante de la Comisión Europea.

Desde finales de abril, Ursula von der Leyen ya había confirmado una visita estratégica a México.

La VIII cumbre UE-México se celebrará como el inicio de una nueva etapa en la asociación estratégica entre ambas partes.

La mandataria mexicana dijo que a México le importa el Tratado México, Estados unidos, Canadá (T-MEC) pero también le interesa abrir otros horizontes.