Claudia Sheinbaum, presidenta de México, puso en el diálogo de la mañanera del pueblo del 26 de noviembre de 2026, la extradición de Fausto Isidro Meza Flores alias El Chapo Isidro a Estados Unidos.

La mandataria externó que será decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Gabinete de Seguridad evaluar si conviene para el país hacer la extradición tras la detención de El Chapo Isidro.

Claudia Sheinbaum propone evaluar la extradición de El Chapo Isidro a Estados Unidos

La detención de El Chapo Isidro en Guasave, Sinaloa, el 20 de noviembre de 2026, la FGR informó que trabajan en aclarar su situación jurídica, debido a que tiene orden de aprehensión en Estados Unidos por 6 delitos federales.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum mencionó que será la propia FGR y el Gabinete de Seguridad los encargados de evaluar si debe hacerse la extradición.

La mandataria apuntó que Seguridad dará su decisión luego de evaluar qué es lo más conveniente para México tras la importante captura en Sinaloa.

“Es la conveniencia para México, qué es mejor para el país y sobre esa decisión tendría que establecerlo la propia Fiscalía y el Gabinete de Seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el país”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Y es que la detención de El Chapo Isidro, vinculado a los Beltrán Leyva, llevó a un fuerte operativo en Guasave que dejó un incremento en la cifra de muertes por el aumento en la violencia por la captura y el operativo.

Claudia Sheinbaum recuerda las extradiciones que México ha hecho a Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó el 25 de noviembre de 2026, que México ha extraditado a 94 delincuentes, por lo que esperan una “relación de reciprocidad” con Estados Unidos por este motivo.

Sin embargo, en la mención que la mandataria hizo en la mañanera del pueblo, aludió a que Estados Unidos no ha reaccionado con reciprocidad debido a que no extraditó a Inés Gómez Mont a México pese a la orden de aprehensión y a las extradiciones de narcotraficantes realizadas a Norteamérica.