La presidenta de México, Claudia Sheinbaum pidió al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez explicar los enfrentamientos en marcha del 2 de octubre durante el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco.

“Tendrá que informar el secretario de Seguridad Ciudadana o la propia Jefa de Gobierno (Clara Brugada) qué pasó en este caso”, pidió Sheinbaum, quien además solicitó que la autoridad investigue.

Y por lo que de encontrarse responsables públicos en los enfrentamientos de la marcha del 2 de octubre, Claudia Sheinbaum dijo que se tendrá que sancionar.

Si hubo abuso de autoridad en marcha del 2 de octubre deberá ser sancionado: Claudia Sheinbaum

Ante los señalamientos sobre los enfrentamientos en marcha del 2 de octubre, la presidenta Sheinbaum explicó que el caso se deberá investigar y de haber abuso de autoridad se sancionará.

“Si hay policías o elementos de las fuerzas públicas que depende de uno, y uno encuentra que hay un abuso policial, tiene que ser sancionado”, explicó Sheinbaum, tras recordar su paso como Jefa de Gobierno de la CDMX.

Por lo que Sheinbaum dejó en claro que la impunidad no debe existir “si un elemento del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional comete algún acto de abuso tiene que ser sancionado”.

Asimismo, Sheinbaum pidió que “hay que manifestarse pacíficamente”, pues un movimiento social, busca ser reconocido por la sociedad, “sí tiene una demanda legítima lo que buscas es el reconocimiento”.