La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy dirigió unas palabras en su cuenta de X, en el marco de los 58 años del 2 de octubre de 1968.

Donde Ernestina Godoy aseguró “no olvidamos a las y los estudiantes” y además personas que perdieron la vida el la matanza del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco.

Así como la fiscal general, Ernestina Godoy prometió que no se repetirá un 2 de octubre de 1968 “en la actualidad, el compromiso es que hechos tan deplorables como el ocurrido ese día, jamás se repitan”, expresó.

“Que la represión y la desaparición forzada; no ocurrirán más”: Ernestina Godoy a 58 años del 2 de octubre de 1968

Bajo la consigna del 2 de octubre no se olvida, la fiscal general, Ernestina Godoy aseguró que tras 58 años de los hechos en 1968 que marcaron la historia de México, se trabaja para que no ocurra nunca más.

Pues bajo los términos de la pluralidad, la libertad de expresión y el derecho a disentir se construye un Estado para los mexicanos.

“Estado en el que la represión y la desaparición forzada; no ocurrirán más”, concluyó su mensaje la fiscal general Ernestina Godoy en los 58 años del 2 de octubre de 1968.