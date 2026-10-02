Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), recordó el Movimiento Estudiantil de 1968 este viernes 2 de octubre y se dijo “orgullosa heredera” de aquella movilización.

Brugada destacó la importancia de mantener presente la memoria de quienes participaron en el Movimiento del 68 y señaló que existe una responsabilidad de preservar sus demandas de justicia.

“Quienes hoy gobernamos, somos orgullosos herederos del Movimiento del 68 y tenemos la responsabilidad de mantener viva su memoria, su lucha y su exigencia de justicia”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Clara Brugada afirma que quienes gobiernan son “herederos” del Movimiento del 68

A través de redes sociales, Clara Brugada recordó el Movimiento del 68 y afirmó que, quienes actualmente gobiernan, son “orgullosos herederos” de aquella movilización, incluyendola.

Clara Brugada se declara “orgullosa heredera” del Movimiento del 68 por el 2 de octubre (Captura de pantalla)

En su mensaje, Clara Brugada hizo referencia a la violencia ocurrida durante el movimiento estudiantil y sostuvo que las balas no lograron terminar con las aspiraciones de cambio de los jóvenes de aquella época.

“Quisieron enterrar los sueños de una generación, pero esos sueños se convirtieron en semillas”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Clara Brugada aseguró que las aspiraciones del Movimiento del 68 permanecen presentes en las demandas por la libertad y en las nuevas generaciones que buscan construir un país más justo.

La publicación fue realizada este 2 de octubre de 2026, a 58 años de los acontecimientos de 1968, fecha que cada año es recordada con movilizaciones y actividades conmemorativas en la CDMX.

Al finalizar su mensaje, Clara Brugada retomó una de las consignas más conocida y vinculada a la conmemoración de este día: “¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!”.