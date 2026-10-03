Durante la marcha conmemorativa por el 2 de octubre, un grupo de manifestantes encapuchados atacó las vallas colocadas frente a inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Reportes indicaron que los encapuchados lanzaron explosivos y golpearon las vallas en el Zócalo, con el fin de derribar las estructuras metálicas instaladas como parte del operativo de seguridad.

Marcha del 2 de octubre deja ataques de encapuchados contra vallas de Palacio Nacional

Este viernes 2 de septiembre se realizó la movilización con motivo del 58 aniversario de los hechos de 1968. La marcha partió de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y avanzó hacia el Zócalo capitalino.

En distintos puntos del recorrido se registraron enfrentamientos y daños por parte de los encapuchados, como el ingreso a la tienda 3B ubicada en Eje Central, donde se destruyó el lugar y se sustrajo mercancía.

Asimismo, videos difundidos en redes muestran a encapuchados golpeando y tratando de derribar las estructuras metálicas instaladas como parte del operativo de seguridad frente a Palacio Nacional.

La Secretaría de Seguridad de CDMX informó que un grupo de personas encapuchadas rompió vidrios y lanzó cohetones al interior de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro; no se reportaron personas lesionadas.

Encapuchados atacan vallas de Palacio Nacional durante protestas del 2 de octubre (Captura de pantalla)

Derivado de estas acciones en el Metro, elementos de seguridad decomisaron cadenas, palos, cohetones y martillos, aunque precisó que no hubo personas detenidas por estos hechos.