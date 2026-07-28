El caso de Sergio Padilla, un guitarrista de 72 años, ha conmocionado en el Estado de México, tras ser asesinado cuando iba a trabajar, generando indignación, por lo que la familia y colaboradores exigen justicia.

Pues Sergio ‘Checo’ Padilla, era conocido por haber sido el ex colaborador del fallecido locutor Héctor Martínez Serrano de Buenos días de Grupo Radio Centro.

Según la información difundida, el asesinato de Sergio Padilla Padilla ocurrió durante la mañana del lunes 27 de julio, cuando iba a trabajar, sin embargo, el guitarrista fue interceptado por motociclistas quienes le dispararon, el móvil sería un asalto a mano armada.

Fiscalía inicia investigaciones por asesinado de Sergio Padilla, familia exigen justicia

Tras los lamentables hechos, se dice que la Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado una investigación para esclarecer el crimen y detener a los responsables del asesinado de Sergio Padilla.

Mientras que en redes sociales, familia y ex colaboradores ha mostrado su conmoción tras el asesinato de Sergio Padilla y la creciente violencia que afecta a miles de mexicanos que salen a trabajar de manera honrada.

A lo que Jonathan Padilla, nieto de Sergio Padilla exigió justicia para su abuelo, por lo que ha solicitado a las autoridades del Estado de México y hasta a la gobernadora Delfina Gómez iniciar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la cadena de radio por YouTube, ‘La Alegre’ Comadre y donde Sergio Padilla colaboró, tras compartir la lamentable noticia, también se unió al llamado a la justicia para el guitarrista.

Mientras que Liliana Marina, también ex colaboradora de Buenos Días junto a Sergio Padilla, lamentó los hechos, así como mostró su indignación ante la inseguridad en el país, misma que cobró la vida de “un querido amigo”.