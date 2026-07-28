La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió el pliego petitorio de aspirantes que piden repetir el examen de admisión luego de una serie de irregularidades durante la aplicación.

De acuerdo con la información, los aspirantes se reunieron este lunes 27 de julio para protestar, mientras que la UNAM instalaba la Comisión Técnica para la revisión del proceso del examen de admisión 2026.

Pliego petitorio de aspirantes a la UNAM pide repetir examen de admisión 2026

Un grupo de aspirantes a la UNAM entregó un pliego petitorio en Rectoría para solicitar la repetición del examen de admisión 2026, luego de las denuncias por presuntas irregularidades y trampas.

UNAM recibe pliego petitorio de aspirantes que piden repetir examen de admisión (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Tras horas de protesta, representantes universitarios recibieron el pliego petitorio de los aspirantes, quienes pidieron que el proceso de revisión sea transparente y que se mantengan informada a la comunidad.

Por su parte, las autoridades de la UNAM señalaron que sus peticiones serán turnadas a la Comisión Técnica de revisión y el avance de la investigación se dará a conocer de manera transparente.

Hasta el momento, la UNAM no ha confirmado la cancelación general o parcial de los resultados obtenidos ni de las listas de los aspirantes seleccionados, pero ya se trabaja en el análisis para determinar si hubo:

Suplantación de identidad

Uso de inteligencia artificial

Consulta de materiales durante la prueba

Recepción de ayuda de terceros

Filtración o difusión del contenido del examen antes o durante su aplicación.

Uso de dispositivos electrónicos no permitidos

Las autoridades universitarias adelantaron que una posible repetición del examen de admisión se podría dar a conocer luego de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Técnica de la UNAM.