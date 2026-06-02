Claudia Sheinbaum, presidenta de México, evitó hablar de la audiencia en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de Seguridad en el estado de Sinaloa, y del pronunciamiento sobre “abundantes” pruebas en el caso por parte de la jueza Katherine Polk, ya que dijo ello le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Le corresponde a la Fiscalía General de República, en su momento analizar” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo reiteradamente que cualquier pronunciamiento al respecto corresponde a la FGR, luego de la audiencia del exintegrante de la Marina en la corte del distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Cabe recordar que Gerardo Mérida se entregó a las autoridades de Estados Unidos como parte de la lista de solicitud de detencion para 10 funcionarios de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez se declara no culpable de nacotráfico y vínculos con Los Chapitos

Este lunes 1 de junio fue la primera audiencia de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad en Sinaloa, en una corte de Nueva York.

Ahí se declaró no culpable de cargos como narcotráfico, posesión de armas y en general negó vínculos con Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Su siguiente audiencia será el 4 de agosto para continuar con el desahogo de pruebas, es decir, la nueva fecha de audiencia es en 60 días.

Jueza del caso Gerardo Mérida Sánchez insiste en pruebas “abundantes” para señalarlo de vínculos con el narco

El caso contra Gerardo Mérida Sánchez es el que incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en una lista total de 10 funcionarios con presuntos vínculos con Los Chapitos.

La jueza Katherine Polk, dijo que hay pruebas “abundantes” que los implican en delitos, ello ante la petición de pruebas contundentes desde México.

La jueza dijo que los implicados están llegando por olas, así lo dijo al asegurar que Gerardo Mérida, como señalado, tendrá acceso a la evidencia presentada por el gobierno para revisarla y evaluar opciones legales conforme avance el proceso.