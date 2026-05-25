Claudia Sheinabum, presidenta de México, dijo que es mejor que políticos como Alito Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “devuelvan lo robado” en lugar de ir cárcel, así lo respondió al ser cuestionada sobre el freno al desafuero del también exgobernador de Campeche.

“Mejor que regrese lo robado, no es tanto si se detiene a una personas… tiene que demostrarse… es mejor que se regrese lo que se robaron… ya depende de la Fiscalía… se puede hacer extinción de dominio, muchas cosas, si no lo quiere regresar la persona, no necesariamente tiene que ser desaforado… puede haber una salida alternativa, no necesariamente prisión…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que es mejor que se devuelva el dinero a diferencia de encarcelar pues cuando salen vuelven a gozar de lo robado.

Un ejemplo de ello es la esposa de un gobernador, de quien no dijo el nombre. Es posible que se haya referido a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien libró un proceso de extradición y sigue viviendo en Reino Unido.

Claudia Sheinbaum deja en manos de la FGR desafuero de Alito Moreno

Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) es independiente pero si la fiscal Ernestina Godoy piensa que se debe proceder, que se proceda, aunque su opinión personal considera que es mejor devolver lo robado.

Incluso recordó que en el caso de el Cártel Inmobiliario se les dio la oportunidad de devolver pisos de edificios, pero en su caso no se consideró la libertad porque no fue suficiente.

Ante críticas a la FGR y al Poder Judicial, dijo que ellos deben responder sobre trabas en los procesos.

Alito Moreno mantiene fuero

Hasta la fecha, Alito Moreno mantiene su fuero constitucional al ser senador por el PRI.

En 2022 y en 2025 se frenaron intentos de desaforarlo iniciados desde la Fiscalía de Campeche por presunto peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Alito Moreno dice a Sheinbaum que no se va a callar y recuerda señalamientos de Estados Unidos contra Morena

Alito Moreno respondió sobre las declaraciones de Claudia Sheinbaum diciendo que sus declaraciones son amenazas.

Aseguró que hay una persecución en su contra desde Morena, al que consideró “narcopartido”, y acusó que buscan distraer al pueblo de los principales problemas de la nación.

Alito Moreno dijo que no se va a callar porque el problema no es él sino Morena y sus acusaciones desde Estados Unidos de vínculos con el crimen organziado.