Este domingo 1 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del Museo Subacuático del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS).

La ceremonia tuvo lugar en San Carlos, municipio de Guaymas. En el lugar, la presidenta fue parte del hundimiento controlado de un antiguo buque de la Secretaría de Marina.

Claudia Sheinbaum suma buque al arrecife artificial en San Carlos

El acto se llevó a cabo desde el buque Usumacinta, donde Claudia Sheinbaum estuvo acompañada del gobernado Alfonso Durazo Montaño, autoridades navales, civiles y militares.

La inauguración del museo y el hundimiento controlado forman parte del proyecto impulsado por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, para fortalece la protección y preservación de los recursos marinos.

El proyecto inició en marzo de 2022 con el hundimiento del buque Santos PO106. Hasta la fecha el museo subacuático está conformado por artefactos navales como:

Cuatro buques

Un helicóptero

Un fuselaje de avión

Un vehículo anfibio

Tres piezas de artillería

El hundimiento controlado de navíos en desuso es una técnica ecológica con la que estos espacios se transforman en parte de un arrecife artificial con el propósit de recuperar parte de la biodiversidad de la zona marítima.

El arrecife de Guaymas se encuentra en las inmediaciones del cerro de Tetakawi.

Registros indican la presencia de especies como sardina, ostión, pulpo, estrellas de mar, pargo amarillo, entre otras.

Por su parte, la Secretaría de Economía y Turismo de Sonora informaron la identificación de nueve mil peces y diez especies de de invertebrados marinos.