Claudia Sheinbaum negó que México funcione como una red de triangulación de productos chinos hacia Estados Unidos para evadir aranceles, tras el informe “La Gran Estafa del Transbordo” publicado en Washington.

“Les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de agosto de 2026, la presidenta aseguró que existe comunicación constante con autoridades comerciales estadounidenses y explicó que la mercancía que llega a México recibe valor agregado antes de exportarse conforme a la ley.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum recordó que su gobierno elevó aranceles a países sin tratados y que el T-MEC revisa reglas de origen.

Estados Unidos acusa a México de ayudar a China para evadir aranceles

La aclaración llega luego de que esta semana, Estados Unidos publicara el informe “La Gran Estafa del Transbordo”.

Responsabiliza a China de pérdidas millonarias por llevar a cabo una práctica con la que oculta el verdadero origen de los productos que exporta, mediante otros países, entre ellos México y Canadá, que le ofrecen condiciones comerciales más favorables, como la reducción de aranceles.

Rechazando los señalamientos, Sheinbaum recordó que en diciembre de 2025 su administración aumentó los aranceles sobre productos procedentes de países con los que no mantiene tratados comerciales.

Medida que forma parte del Plan México cuya objetivo es transformar y fortalecer la economía del país mediante la industrialización, la sustitución de importaciones y la atracción de inversiones público-privadas

“Muchas cosas las podemos fabricar aquí, no se requiere que vengan de fuera”, sostuvo. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En su aclaración informó que durante la revisión del T-MEC, Washington planteó endurecer las reglas de origen para que productos que México exporte sean de producción nacional.

Para que esto ocurra, se deben acortar los plazos a fin de que industrias puedan adaptarse a eventuales cambios.