Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó avances en la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), tras la reunión del representante comercial de Estados Unidos a Palacio Nacional: Jamieson Greer.

“Avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum al mostrar fotos del encuentro con Jamieson Greer su comitiva en Palacio Nacional, en el que también dijo que se avanzó en acuerdos bilaterales en beneficio de México y Estados Unidos.

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