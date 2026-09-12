Sheinbaum lleva a Oaxaca propuesta de nacionalidad única para ser presidente

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este viernes 11 de septiembre de 2026 la propuesta de nacionalidad única para ser presidente durante su gira de trabajo por el estado de Oaxaca.

En el Auditorio Guelaguetza, Sheinbaum reiteró ante el pueblo de Oaxaca, que quien busque contender por la presidencia de México debe tener nacionalidad única y así jurar lealtad a nuestro país.

Desde Oaxaca, Sheinbaum reitera que debe haber nacionalidad única para ser presidente de México

Claudia Sheinbaum visitó la ciudad de Oaxaca, a donde llevó la propuesta de nacionalidad única para ser presidente que ya se encuentra en manos de la Cámara de Diputados.

La presidenta aseguró ante decenas de asistentes, que está bien tener tener dos o hasta tres nacionalidades.

Como ejemplo de ello, Sheinbaum se refirió a los mexicanos que migraron a Estados Unidos y obtuvieron la ciudadanía o que incluso tuvieron hijos en aquel país.

“Hay personas, por ejemplo, nuestros paisanos allá en Estados Unidos que pudieron regularizar su situación o sus hijos que nacieron allá, y tienen doble nacionalidad: la mexicana y la estadounidense; o hay otros mexicanos que tienen tres nacionalidades, y está bien”.

No obstante, Sheinbaum puntualizó que la situación es diferente con aquellas personas que aspiran a ocupar la presidencia de México.

En este caso, aseguró, los interesados deben jurar lealtad a un solo pueblo; puntualmente, solo al pueblo de México y a la bandera nacional.

“Si quieres ser Presidente de México, solo puedes jurarle a una bandera, solo puedes jurarle a un solo pueblo: al pueblo de México y a la bandera nacional”. Claudia Sheinbaum

Tras su discurso, la presidenta Sheinbaum pidió a los asistentes que si se encontraban de acuerdo con esta propuesta, que entraría en vigor a partir de las elecciones de 2030, levantaran la mano.

La respuesta a esto fue positiva, por lo que todas las personas externaron su respaldo a la propuesta de nacionalidad única, a la espera de que esta sea discutida y votada por el Congreso de la Unión.