Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, confirmó la fecha en que se discutirá la reforma sobre doble nacionalidad en el pleno tras ser aprobada en Comisiones.

En comparecencia ante medios de comunicación, el legislador reveló que será el 22 de septiembre de 2026 cuando el dictamen sobre doble nacionalidad suba al pleno para ser discutido por todos los partidos políticos.

Aplazan discusión de reforma sobre doble nacionalidad al 22 de septiembre; Monreal espera apoyo del PVEM

Ricardo Monreal confirmó que la reforma sobre doble nacionalidad se discutirá hasta el 22 de septiembre tras un acuerdo entre los partidos políticos que integran la Jucopo para aplazar este proceso.

Si bien se tenía previsto que el dictamen se analizara el 14 o el 15 de septiembre, el diputado de Morena indicó que otorgó esta petición con la intención de llevar a cabo un proceso serio y amplio del dictamen.

En cuanto a su aprobación, Monreal manifestó que espera contar con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para tener los votos necesarios en el Congreso.

Monreal confirma cuándo se discutirá la reforma sobre doble nacionalidad en el pleno (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Lo anterior, debido a que legisladores del PVEM han manifestado la posibilidad de no apoyar esta reforma, por lo que Morena no tendría la mayoría necesaria.

Monreal indicó que espera que los legisladores del Partido Verde honren su alianza con Morena, apoyando esta reforma que fuera presentada por la presidenta Sheinbaum.

Además, reiteró que la reforma sobre doble nacionalidad no está dirigida a nadie en particular, y solo busca reafirmar el compromiso con México de quienes busquen ocupar la presidencia nacional o la gubernatura de alguna entidad en el país.