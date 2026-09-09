El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, reveló que hay algunos integrantes de la bancada que tienen doble nacionalidad.

“Tenemos también compañeras, compañeros, que tienen la doble nacionalidad” Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México

Así lo confesó al ser cuestionado sobre la inquietud dentro del grupo parlamentario del PVEM en torno a la iniciativa que busca la doble nacionalidad para ocupar cargos públicos.

De la misma forma, Manuel Velasco indicó que a pesar de las diferencias que puedan existir, el tema se está discutiendo y adelantó que la mayoría de senadores del Verde acompañarían la propuesta.

Senadores del PVEM tienen doble nacionalidad, confiesa Manuel Velasco

Previo al inicio del análisis en torno a la iniciativa del Ejecutivo federal que busca bloquear perfiles con doble nacionalidad en cargos públicos, el PVEM reveló divisiones internas por los alcances del proyecto.

Al respecto, el coordinador del partido en el Senado, Manuel Velasco, señaló que aunque la mayoría legisladores está a favor, hay miembros de la bancada que le han expresado su inconformidad.

Ante ello, Manuel Velasco reveló que las diferencias que se han presentado de forma interna, se debe a que hay senadores del PVEM que tiene doble nacionalidad.

“Tenemos también compañeras, compañeros, que tienen la doble nacionalidad Sí están dispuestos (a renunciar a la doble nacionalidad), pero es un proceso donde hay diálogo, hay debate y hay libertad de decisión” Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México

Abordado por medios de comunicación, el ex gobernador de Chiapas expuso que a pesar de la situación, los senadores con doble nacionalidad estarían dispuestos a renunciar a ella.

Sin embargo, destacó que se debe llevar a cabo un proceso de diálogo y debate que ya está en curso, en el que destacó que por sobre todas las cosas, prive la libertad de decisión.

Partido Verde fortalece su presencia política en San Luis Potosí (Cortesía)

Manuel Velasco afirma que mayoría de senadores del PVEM acompañará iniciativa

Pese a que dio a conocer las desavenencias dentro del PVEM contra la iniciativa para bloquear la doble nacionalidad en cargos públicos, Manuel Velasco aseveró que la mayoría de senadores acompañaría el proyecto.

Sobre el punto, el coordinador d la bancada del Verde indicó que el tema está en plena discusión, pero dijo que primero será necesario ver cómo queda el dictamen final y cuáles serán sus alcances.

“La mayoría de los senadores del Verde me han manifestado que están en la disposición de apoyarla, sin embargo, hay otros que tienen inquietudes o que no coinciden con esta iniciativa” Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México

No obstante, afirmó que la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario, han expresado su disposición de apoyarla, mientras que hay algunos otros que no coinciden.