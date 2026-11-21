Ticketmaster registró problemas de funcionamiento durante la noche de este viernes 20 de noviembre, situación que generó numerosos reportes de usuarios que intentaban acceder a la aplicación móvil para consultar boletos, eventos y otros servicios de la plataforma.

Las principales quejas apuntan a fallos de acceso, cierres inesperados y pantallas de carga que impiden utilizar la aplicación con normalidad.

La incidencia en Ticketmaster se suma a una jornada marcada por interrupciones en distintos servicios digitales y ha provocado incertidumbre entre quienes dependían de la plataforma para gestionar entradas o realizar consultas.

Caída de Ticketmaster (Especial)

La app de Ticketmaster dejó de funcionar para numerosos usuarios

Los problemas en servicios digitales no paran en este viernes 20 de noviembre, ahora con la noticia de que la app de Ticketmaster no está respondiendo como debería desde las 8:00 p.m., presentando una serie de problemas.

El fallo principal reportado con Ticketmaster es que no se puede ingresar a la app, algunos usuarios señalan que se les cierra automáticamente o se queda cargando sin desplegar la información.