El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que Claudia Sheinbaum dirige en persona la estrategia de seguridad y revisa a diario los indicadores delictivos.

De la misma forma, el funcionario resaltó que en las acciones, la presidenta analiza los datos actualizados sobre la incidencia delictiva a niel nacional.

Por otro lado, Omar García Harfuch reconoció a elementos de distintas áreas de la SSPC al destacar el trabajo de quienes forman parte de todas las labores del organismo.

Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch (Cuartoscuro)

Harfuch asegura que Sheinbaum dirige en persona la estrategia de Seguridad nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum dirige personalmente la estrategia de seguridad y revisa cada mañana los indicadores delictivos, afirmó Omar García Harfuch.

Fue durante la entrega de reconocimientos en la SSPC, que el funcionario resaltó que la presidenta revisa a diario en punto de las 6 de la mañana un tablero de datos actualizados.

En el evento celebrado el 4 de noviembre, explicó, se incluyen los indicadores de la incidencia delictiva a nivel nacional como es el caso de homicidios, delitos de alto impacto y robo de vehículos.

Asimismo, Omar García Harfuch subrayó que a los análisis diarios, Claudia Sheinbaum suele convocar a gobernadores, fiscales y mandos militares de las entidades con mayores indicadores.

Ante ello, el secretario sostuvo que la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum respalda las labores de inteligencia e investigación que ponen en marcha los agentes de la SSPC.

Omar García Harfuch (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Harfuch entrega reconocimientos a agentes de la SSPC

Tras expresar su respaldo a Claudia Sheinbaum por dirigir la estrategia de seguridad, Omar García Harfuch entregó reconocimientos a elementos de distintas áreas de la SSPC.

En el acto oficial en el que entregó los reconocimientos, el secretario destacó el trabajo de los elementos que participan en las diversas labores de la SSPC.

De la misma forma, Harfuch reconoció a los agentes que han resultado heridos en cumplimiento de sus funciones y recordó a quienes han perdido la vida en servicio.

Asimismo, resaltó la labor de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que ha permitido la graduación de 981 nuevos agentes tras 6 años sin incorporaciones.

Finalmente, reconoció al Sistema Penitenciario Federal por un operativo que logró la extradición de 92 objetivos prioritarios en el primer año de la administración de Sheinbaum.