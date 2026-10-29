Omar García Harfuch confirmó la detención de Sergio Menchaca Chávez, identificado como “El Señor de la A”; esta representa un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en la frontera norte de México.

El presunto líder regional de “La Línea” fue capturado en Chihuahua durante un operativo coordinado entre fuerzas federales mexicanas y agencias de Estados Unidos.

Las autoridades lo señalan por actividades relacionadas con el tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos, además de contar con una orden de detención con fines de extradición solicitada por la justicia de ese país.

Detienen a “El Señor de la A”, presunto jefe de La Línea buscado por Estados Unidos

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, confirmó la detención de Sergio Menchaca Chávez, alias “El Señor de la A”, en Ojinaga, Chihuahua.

El operativo fue ejecutado el miércoles 28 de octubre por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mediante labores de inteligencia militar e intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Sergio Menchaca Chávez es identificado como líder regional y jefe de plaza de “La Línea”, organización criminal vinculada al Nuevo Cártel de Juárez.

De acuerdo con los informes oficiales, el detenido operaba bajo las órdenes de su hijo, Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, jefe regional del grupo.

A “El Señor de la A” se le atribuye la responsabilidad del tráfico de drogas y de personas hacia territorio estadounidense, motivo por el cual cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por la justicia de ese país.

Tras su captura en el municipio fronterizo, el Registro Nacional de Detenciones indicó que la consulta oficial se realizó el 28 de octubre a las 04:01 p.m., registrando al imputado con el estatus de “En traslado”.

La ficha descriptiva detalla que se trata de un hombre de complexión delgada, tez blanca, aproximadamente 1.77 metros de estatura, ojos verdes, ceja semipoblada, nariz recta, labios delgados con barba y bigote.

Al momento de su aprehensión, Sergio Menchaca Chávez -El Señor de la A-, vestía camisa azul, pantalón de mezclilla azul y botas negras.