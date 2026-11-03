Omar García Harfuch confirmó la detención de Lino “El Patrón”, uno de los principales generadores de violencia de Morelos en Ixtapaluca.
“Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos… personal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia, detuvo en Ixtapaluca, Estado de México, a Lino N, alias El Patrón o El Señor”Omar García Harfuch
De acuerdo con el titular de la SSPC, la detención de “El Patrón” o “El Señor”, líder de los Linos, es producto de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del Gabinete de Seguridad.
Asimismo, destacó la participación en el operativo de elementos de:
- SSPC
- Agencia de Investigación Criminal
- FGR
- Centro Nacional de Inteligencia
Harfuch confirma detención de El Patrón, líder de Los Linos
De acuerdo con Omar García Harfuch, El Patrón, detenido en Ixtapaluca, Estado de México, fue identificado como uno de los líderes de Los Linos.
Asimismo, fue señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelos por la comisión de delitos como homicidio, robo de vehículos y extorsión en los municipios de:
- Cuautla
- Emiliano Zapata
- Tlaltizapán
- Yautepec
- Jiutepec
- Cuernavaca
Asimismo, Omar García Harfuch destacó que esta detención “da continuidad” a la operación del 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos 8 miembros de Los Linos, entre ellos los hermanos de El Patrón”:
- Rodolfo Adame Sotelo
- Carlos Adame Sotelo
Con esta acción, destacó el secretario de Seguridad, suman 9 detenidos de esta agrupación, en acciones para el combate a la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia.