Omar García Harfuch confirmó la detención de Lino “El Patrón”, uno de los principales generadores de violencia de Morelos en Ixtapaluca.

“Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos… personal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia, detuvo en Ixtapaluca, Estado de México, a Lino N, alias El Patrón o El Señor” Omar García Harfuch

De acuerdo con el titular de la SSPC, la detención de “El Patrón” o “El Señor”, líder de los Linos, es producto de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del Gabinete de Seguridad.

Asimismo, destacó la participación en el operativo de elementos de:

SSPC

Agencia de Investigación Criminal

FGR

Centro Nacional de Inteligencia

Harfuch confirma detención de El Patrón, líder de Los Linos

De acuerdo con Omar García Harfuch, El Patrón, detenido en Ixtapaluca, Estado de México, fue identificado como uno de los líderes de Los Linos.

Detienen a Lino, “El Patrón”, en Ixtapaluca (@OHarfuch/X)

Asimismo, fue señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelos por la comisión de delitos como homicidio, robo de vehículos y extorsión en los municipios de:

Cuautla

Emiliano Zapata

Tlaltizapán

Yautepec

Jiutepec

Cuernavaca

Asimismo, Omar García Harfuch destacó que esta detención “da continuidad” a la operación del 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos 8 miembros de Los Linos, entre ellos los hermanos de El Patrón”:

Rodolfo Adame Sotelo

Carlos Adame Sotelo

Con esta acción, destacó el secretario de Seguridad, suman 9 detenidos de esta agrupación, en acciones para el combate a la extorsión, los homicidios y a quienes generan violencia.