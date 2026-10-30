Omar García Harfuch confirmó la detención de Axel Cárdenas, identificado como segundo al mano de la célula criminal “Ciclones”, del Cártel del Golfo; es señalado de múltiples delitos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que la detención se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la tarde de este jueves 29 de octubre en Tamaulipas.

Además de ser hijo de José Alfredo Cárdenas “El Contador”, Axel Cárdenas es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén “el Mata Amigos”, exlíder del Cártel del Golfo.

Axel Cárdenas, segundo al mando de brazo armado del Cártel del Golfo: Harfuch

Mediante redes sociales, Omar García Harfuch confirmó la detención de Axel Cárdenas, segundo al mando de la célula delictiva “Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo.

Harfuch identifica a Axel Cárdenas como segundo al mando de los “Ciclones” tras su detención (Omar García Harfuch)

Omar García Harfuch destacó la detención como parte de trabajos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual también se aseguraron armas, cartuchos, droga y un vehículo.

Tanto Omar Garcia Harfuch como el Gabinete de Seguridad informaron el traslado de Axel Cárdenas para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Esto para continuar con las averiguaciones y determinar la situación jurídica de Axel Cárdenas, quien está vinculado por parentesco de “El Contador”, jefe de la facción “Ciclones”.

Así como de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue deportado de Estados Unidos y se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, mejor conocido como El Altiplano.

Axel Cárdenas estaría vinculado a ataque contra elementos de la SSPC en mayo: Harfuch

Omar García Harfuch también dio a conocer que además de delincuencia organizada por su vínculo con el Cártel del Golfo, Axel Cárdenas está señalado de al menos seis delitos:

Homicidio

Secuestro

Extorsión

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Tráfico de personas

Asimismo, se le señala como responsable de una agresión contra agentes de Protección Federal de la SSPC el 17 de mayo de este año, en Tamaulipas, que dejó un muerto y varios heridos.

Por lo que Omar García Harfuch destacó que, en memoria de su compañero y compromiso del resto de agentes, no permitirán que la agresión en Matamoros quede impune.