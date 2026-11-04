Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron un cementerio colectivo durante los trabajos de construcción del Tren México-Querétaro en la Ciudad de México.

Las excavaciones realizadas en la terminal de Buenavista permitieron recuperar nueve osamentas, cinco mandíbulas y diversos artefactos de cerámica y piedra.

Los expertos estiman que los restos humanos pertenecen al periodo Posclásico Tardío o a la fase inicial de la colonia española. Todos los materiales rescatados fueron trasladados a laboratorios especializados para recibir un riguroso proceso de limpieza, restauración y análisis científico.

INAH descubre posible osario prehispánico en las obras del Tren México-Querétaro en Buenavista

Especialistas del INAH descubrieron un posible osario con restos humanos, cerámica y lítica de las épocas prehispánica.

INAH descubre posible osario prehispánico durante obras del Tren México-Querétaro en Buenavista (@INAHmx / X )

Los restos se localizaron a 1.40 metros de profundidad durante las obras de terraplén para el Tren México-Querétaro, en las inmediaciones de la terminal de Buenavista.

El hallazgo ocurrió en lo que fue el calpulli de Nonoalco (uno de los 19 barrios prehispánicos del islote de Tlatelolco) y muy cerca de la capilla virreinal del siglo XVI de San Miguel Nonoalco.

Se recuperaron nueve osamentas, que incluyen cráneos (dos de ellos con modificaciones craneales), cinco mandíbulas y huesos largos bien conservados como fémures, radios, tibias e iliacos.

Al carecer de relación anatómica y estar compuesto por huesos grandes y resistentes, la antropología física determinó que funcionaba como un osario (sitio donde se reubicaban los restos de individuos exhumados de entierros previos).

Las autoridades no han reportado cambios o suspensiones en la construcción del Tren México-Querétaro a causa de este descubrimiento, dado que los trabajos avanzan bajo la supervisión y protocolo del programa de salvamento arqueológico.

¿Qué pasará con el posible osario prehispánico en las obras del Tren México-Querétaro en Buenavista?

Los vestigios datan de la transición entre el Posclásico Tardío (1200-1519 d.C.) y la época colonial temprana o de contacto hispano (1519-1821 d.C.).

Se halló cerámica doméstica de la fase Azteca III (como salineras usadas en el lago de Texcoco), además de siete malacates miniatura, figurillas, morteros y navajillas de obsidiana verde traída de la Sierra de las Navajas, Hidalgo.

Los restos humanos y materiales culturales (cerámica y artefactos de obsidiana) fueron trasladados a los laboratorios de antropología física, lítica y cerámica del proyecto de salvamento arqueológico, ubicados en Tula de Allende y Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.

Todo el material óseo y cerámico recuperado pasará por un proceso especializado de limpieza y conservación.

INAH descubre posible osario prehispánico durante obras del Tren México-Querétaro en Buenavista (@INAHmx / X )

En el Laboratorio de Antropología Física (LAF), los investigadores llevarán a cabo estudios para:

Determinar el perfil biológico de los individuos (edad y sexo).

Analizar la causa y tipo de las modificaciones craneales observadas en dos de los cráneos.

Precisar la antigüedad exacta de los depósitos para aportar nuevas pistas sobre las costumbres funerarias del calpulli de Nonoalco en la transición del periodo prehispánico al virreinal.

Concluidos los análisis, los vestigios quedarán bajo la custodia y resguardo permanente del INAH.