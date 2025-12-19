Genaro García Luna apela su sentencia de 38 años en prisión tras acusar violaciones al derecho del debido proceso.

La defensa del ex secretario de Seguridad Pública presentó cinco argumentos en los que evidenciaban supuestas violaciones graves.

Genaro García Luna apela su sentencia tras acusar violaciones al debido proceso

Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib presentaron este 18 de diciembre un documento de 78 páginas para apelar formalmente el juicio y la sentencia que se le impuso a Genaro García Luna.

Genaro García Luna (Redes sociales)

La defensa de Genaro García Luna argumenta que su derecho a un debido proceso fue violado por lo que solicitan que el juicio sea cancelado al menos reiniciado.

Los abogados de Genaro García Luna señalaron que tuvieron que superar varios obstáculos para poder presentar la apelación.

Por un cambio constante de penales y una incomunicación a la que estuvo sometido Genaro García Luna.

Tras presentar la apelación, los fiscales deberán revisar los argumentos desglosados por los abogados y contestar cada uno de ellos en un escrito que será enviado a la Corte.

Posteriormente, la defensa de Genaro García Luna tendrá una última oportunidad para replicar y a partir de la información recibida, la corte de Apelaciones tomará una decisión.

Cabe recordar que fue en febrero del 2024 que un jurado declaró culpable a Genaro García Luna de cinco cargos de narcotráfico.

Esto luego de un juicio de poco más de un mes que se llevó a cabo en la corte federal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos.

Seis meses después el juez Brian Cogan le impuso a Genaro García Luna una pena de 38 años de prisión y el pago de una multa de dos millones de dólares.

Genaro García Luna (Rodolfo Angulo / Rodolfo Angulo)

Estos son los argumentos con los que Genaro García Luna apeló su sentencia

En el documento se desglosan cinco grandes ejes por las cuales consideran que el juicio contra Genaro García Luna quedó “irremediablemente contaminado”.

Entre las que se destacan haberse utilizado en su contra declaraciones de testigos presuntamente falsas y por el ocultamiento de pruebas que lo beneficiaban.

Estos son los argumentos con los que Genaro García Luna apeló su sentencia y con los que exhibe violaciones al debido proceso:

Testimonios falsos

Sostienen que dos de los principales testigos cometieron perjurio al haber expuesto hechos falsos bajo juramento, por lo que sus declaraciones tuvieron que ser desechadas.

Uno de ellos es la del ex agente federal Francisco Cañedo Zavaleta quien relató un supuesto encuentro y secuestro de violaciones al debido proceso por sicarios del grupo delictivo de los Beltrán Leyva.

Esto como una presunta represalia por problemas entre la colaboración de Genaro García Luna con el Cartel de Sinaloa

Sin embargo, los abogados tienen evidencia -que no fue tomada en cuenta- que ese día del presunto secuestro Genaro García Luna estaba en el Hospital Ángeles pagando la cuenta de un tratamiento de su esposa.

Los abogados de Genaro García Luna señalan que Zavaleta también mintió sobre la corporación en que trabajaba y que en realidad sus declaraciones tienen motivaciones políticas.

También se señala que el testigo Héctor Villarreal, ex secretario de finanzas de Coahuila, también mintió al dar datos que son cronológicamente imposibles.

Como una presunta al bunker de la Policía Federal cuando este no existía o una exhibición que presuntamente dio el exfuncionario sobre el software Pegasus cuando este no fue comprado por la SSP.

Los abogados creen que este tipo de acciones desacreditan este testimonio que sirvió para documentar el posible tráfico de influencias y el pago de sobornos.

Ocultamiento de evidencia exculpatoria

Los abogados exhiben que los fiscales ocultaron documentos que eran favorables para su cliente y que eran exculpatorias de varias afirmaciones que se hicieron en su contra.

También afirman que la fiscalía ocultó evidencia de que al menos uno de sus testigos colaboradores continuó delinquiendo mientras negociaba con Estados Unidos.

Contrainterrogatorio censurado

Señalan que el juez Cogan no permitió el contrainterrogatorio a dos testigos de la fiscalía: Sergio Villarreal-Barragán y Harold Poveda-Ortega.

Quienes ofrecieron testigo sobre conductas de violencia engañosa y de índole sexual que consideran que no tenían relación con el caso.

Los abogados consideran que al negarles la posibilidad de exponer al jurado el perfil moral y la credibilidad de esos testigos viola el derecho a confrontación y a un juicio justo.

Mini juicio patrimonial ilegal

La defensa de Genaro García Luna cuestiona que el juez permitiera a los fiscales introducir múltiples fotos de una casa blanca, un acuario y otros bienes asociados a su cliente.

Sin embargo, no se presentó ninguna prueba de que Genaro García Luna los había adquirido como producto de los delitos imputados.

Consideran que se violó los principios de la Regla 403 de la evidencia federal, que establece que la prueba de riqueza no vinculada al delito carece de valor probatorio al inferir culpabilidad por ostentación económica.

Sentencia y multa irracional

Los abogados de Genaro García Luna argumentan que la sentencia y la multa son desproporcionados.

Comparan la pena con la de otros exmandatarios o funcionarios condenados por delitos de narcotráfico, con el que exponen que la sanción impuesta a Genaro García Luna fue exagerada.

Incluso consideran que la multa que se le impuso fue exagerada cuando se demostró que no tenía ese recurso y que por eso se le habían asignado abogados de oficio.