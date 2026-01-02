Claudia Sheinbaum anunció que este 2026 estará dedicado a Margarita Maza, a quién la presidenta la describió como “una gran mujer, consejera y diplomática”; te decimos quién fue ella.

El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum rindió homenaje a las mujeres indígenas y, siguiendo la misma línea, este 2026 será en honor a la diplomática Margarita Maza.

Pero ¿quién fue Margarita Maza? Te decimos todo lo que se sabe de la diplomática mexicana a la que el gobierno de México le rendirá homenaje durante 2026.

Claudia Sheinbaum anuncia que 2026 rendirá homenaje a Margarita Maza (Michelle rojas)

¿Quién fue Margarita Maza?

Margarita Maza Parada fue una destacada figura cívica mexicana, esposa de Benito Juárez, y enfrentó periodos difíciles como:

Reforma Liberal

Guerra de Reforma

Intervención Francesa

Aunque oficialmente no ocupó cargos diplomáticos, se le llama así a Margarita Maza por su papel esencial durante su exilio en Estados Unidos, desde donde ganaba simpatía para Benito Juárez.

¿Qué edad tenía Margarita Maza?

Margarita Maza tenía 44 años de edad cuando murió.

¿Qué signo zodiacal era Margarita Maza?

Dado que Margarita Maza nació el 29 de marzo de 1826, su signo zodiacal es Aries.

¿Margarita Maza estuvo casada?

Margarita Maza se casó con Benito Juárez en Oaxaca a los 17 años de edad.

¿Margarita Maza tuvo hijos?

Margarita Maza y Benito Juárez tuvieron 12 hijos, aunque varios murieron a temprana edad, algo común en el siglo XIX.

¿Qué estudió Margarita Maza?

De acuerdo con la información, Margarita Maza recibió educación básica para la época, sin embargo, no cursó estudios universitarios.

¿Cuál es la trayectoria de Margarita Maza?

La trayectoria de Margarita Maza estuvo marcada por su papel fundamental como acompañante, apoyo político y figura representativa de la causa republicana mexicana en uno de los periodos más complejos del siglo XIX.

Su participación no se limitó al ámbito doméstico, ya que se convirtió en una figura de cohesión y estabilidad para el entorno presidencial, promoviendo valores de austeridad, honestidad y compromiso con la legalidad republicana.

En la Intervención Francesa, su papel cobró especial relevancia cuando acompañó a sus hijos al exilio en los Estados Unidos. Desde el extranjero, Margarita Maza mantuvo una conducta ejemplar que contribuyó a fortalecer la imagen de México.

Margarita Maza es recordada como una mujer que, sin ejercer cargos formales, influyó de manera decisiva en la vida pública a través de su compromiso cívico y apoyo constante a los ideales liberales.

Claudia Sheinbaum anuncia que 2026 será en honor a Margarita Maza

Claudia Sheinbaum señaló que Margarita Maza fue una “gran mujer, consejera y diplomática” y gracias a sus acciones se convirtió en un referente histórico para las mujeres y la nación.

Margarita Maza se habría casado a los 17 años de edad con Benito Juárez y más allá de ser su esposa, era su compañera de ideales, lo que influyó mucho en los cargos que obtuvo su esposo.

Este anuncio se hizo el 2 de enero, día en el que se conmemoró el fallecimiento de Margarita Maza.