La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el año 2026 rendirá homenaje a Margarita Maza, que fue esposa de Benito Juárez y habría defendido la patria en la Guerra de Reforma.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió un video sobre la vida y participación política de Margarita Maza, quien este 2 de enero cumple 155 años de fallecida.

Claudia Sheinbaum anuncia que 2026 rendirá homenaje a Margarita Maza (GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM / Gustavo Alberto)

Claudia Sheinbaum señaló que Margarita Maza fue una “gran mujer, consejera y diplomática” y gracias a sus acciones se convirtió en un referente histórico para las mujeres y la nación.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de México rendirá homenaje a Margarita Maza durante el 2026, siguiendo la línea del 2025, que estuvo dedicado a la mujer indígena.

Margarita Maza se habría casado a los 17 años de edad con Benito Juárez y más allá de ser su esposa, era su compañera de ideales, lo que influyó mucho en los cargos que obtuvo su esposa.

Durante los conflictos armados en México, Margarita Maza tuvo que refugiarse en Estados Unidos, donde hizo labores diplomáticas para ganar apoyo para su esposo, a pesar de haber perdido dos hijos.

