En su conferencia mañanera del 10 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el índice de homicidios dolosos bajó un 42% entre los meses de septiembre de 2024 y enero de 2026.

“La reducción en homicidios dolosos, de septiembre de 2024 a enero de 2026, es de 42 por ciento” Claudia Sheinbaum

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que el promedio de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos diarios en septiembre de 2024 a 50.9 casos en enero de 2026.

Esto significa que en los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país con 36 homicidios dolosos menos por día, señaló Marcela Figueroa.

7 estados concentran el 50.6% de homicidios dolosos

El gabinete de Claudia Sheinbaum explicó que, aunque los homicidios dolosos han bajado un 42%, más del 50% de los casos se concentran en 7 estados de la República Mexicana.

Con una suma de 50.6%, estos son los estados con mayor incidencia del delito de homicidio doloso:

Guanajuato: 8.8%

Baja California: 8.4%

Chihuahua: 7.9%

Estado de México: 6.8%

Sinaloa: 6.7%

Morelos: 6.2%

Por su parte, en 26 estados se redujo el promedio diario de homicidios dolosos, entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026, destacando Zacatecas con el 88 por ciento de disminución.

Sheinbaum destaca baja del 42% en homicidios dolosos al cierre de enero de 2026

Omar García Harfuch destaca 43 mil detenciones al cierre de enero 2026

En la conferencia de Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que de octubre de 2025 a enero de 2026 se han detenido a más de 43 mil personas por delitos de alto impacto.

De igual manera, se han obtenido los siguientes resultados:

Decomisadas más de 327 toneladas de droga

Aseguradas más de 22 mil 800 armas de fuego

Desmantelado más de dos mil narcolaboratorios

51 toneladas de cocaína aseguradas en operativos marítimos

Estas acciones han tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia que se ven reflejadas en la disminución del 42% de homicidios dolosos, aseguró Omar García Harfuch.