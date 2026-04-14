Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reportó una caída en homicidios dolosos del 45% desde el fin del sexenio anterior.

Desde su conferencia del Pueblo, la presidenta señaló que la tendencia al alza en este delito cambió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que logró una disminución del 9% respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum resalta disminución de homicidios en México del 45% tras gobierno de AMLO

Claudia Sheinbaum resaltó que, de 2024 a 2026, los homicidios dolosos en México han disminuido en un 45%.

La presidenta destacó que durante el gobierno de AMLO se logró cambiar la tendencia al alza en el delito de homicidio doloso desde el gobierno de Felipe Calderón y hasta el de Peña Nieto.

Asimismo, destacó que, según las cifras preliminares, del último año del gobierno de AMLO al 2026, los homicidios dolosos pasaron de 91.7 a 50.8 diarios, lo que corresponde al 45%.

“En nuestro gobierno, con cifras preliminares al 2026 hemos reducido los homicidios dolosos de 2024 de 91.7 al 2026 de 50.8 diarios, una reducción del 45%, es decir, seguimos trabajando y hay que trabajar más pero la estrategia está dando resultados” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con el Reporte de Incidencia Delictiva al 31 de marzo de 2026, de septiembre 2024 a marzo 2026 el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional ha disminuido un 41%, al pasar de 86.9 a 51.8 homicidios diarios.

Es decir, en marzo 2026 se han reportado 35 homicidios diarios menos que en septiembre 2024.

Esta cifra representa además el primer trimestre más bajo desde 2016.