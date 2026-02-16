Luego de que Denise Dresser calificara de “innecesario” el apoyo de Salma Hayek al gobierno de Claudia Sheinbaum, la mandataria sale en defensa de la actriz.

Y es que politóloga, de 63 años de edad, recordó que Salma Hayek radica en el extranjero y por ende desconoce la problemática de México.

Por lo que le sugirió leer el último informe de Human Rights Watch sobre México, en el cual se analizó la violencia y el respeto a los derechos humanos del país.

Salma Hayek (Especial)

Claudia Sheinbaum defiende a Salma Hayek: “Habló bien de México”

En su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que Salma Hayek, más allá de identificarse con el movimiento de la 4ta transformación y reconocer a las mujeres que laboran en distintos niveles del gobierno, “habló bien de México”.

Salma Hayek, de 59 años de edad, reconoció la visión en favor de la industria cinematográfica, en el contexto de la presentación del plan integral de apoyos para el sector.

Pero sobre todo, la originaria de Coatzacoalcos, defendió al país y a los artistas mexicanos.

“Ayer mas allá de la 4T, fue una manifestación de defensa de México y del trabajo de los artistas mexicanos” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

De acuerdo con la Presidenta de México, de 63 años de edad, las críticas hacia los dichos de la actriz, quien la aduló durante su paso por tierra mexicana, vienen de quienes no soportan que se hable bien de su administración y, en general, de México.

“Hay quien no soporta que se hable bien de la Presidenta, que se hable bien de México” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Ejemplificó con la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), quienes se reunieron recientemente para decir “barbaridades de México”.

Sin revelar cómo se enteró, ventiló que en la conferencia se habló mal del país.

“De México, eh, no de la Presidenta, de México”, dijo e incluso aseguró que los asistentes juraron ante la bandera de Estados Unidos, hecho que los hizo muy felices.