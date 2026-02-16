Denise Dresser se va contra Salma Hayek por apoyo a Sheinbaum

La politóloga Denise Dresser se lanzó contra la actriz Salma Hayek tras externar públicamente su apoyo a Claudia Sheinbaum.

“Espaldarazo innecesario, otorgado por alguien que desde la distancia, desconoce la problemática del país”. Denise Dresser

Esto luego de que en su visita a México, la actriz originaria de Veracruz, Salma Hayek, haya respaldado a Claudia Sheinbaum por su apoyo al cine mexicano.

Denise Dresser reprocha apoyo de Salma Hayek a Sheinbaum; asegura fue “innecesario”

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Denise Dresser cuestionó el apoyo que la actriz Salma Hayek manifestó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según indicó la académica, el apoyo de Salma Hayek es “innecesario”, toda vez que la actriz radica en el extranjero y por ende “desconoce la problemática de México”.

Ante ello, Dresser aseguró que se debe prestar atención en “cómo y a nombre de quien se usa el prestigio”, señalando en esta ocasión el respaldo vino por parte de la reconocida actriz veracruzana.

Posteriormente, la politóloga sugirió a Salma Hayek leer el último informe de Human Rights Watch sobre México, en el cual se analizó la violencia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país.

Con ello cuestionó las palabras que la actriz emitió en conferencia de prensa en favor del gobierno de México, en donde señaló que “quizá lo que no teníamos era esta presidenta” para poder lograr el bienestar y apoyo para nuestro país.