La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la suspensión del ascenso y descenso en la Liga MX y señaló que la decisión sobre su futuro corresponde a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Qué decidan, son independientes. La Federación tiene sus propios mecanismos, no depende del gobierno.” Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del 3 de noviembre de 2026, la mandataria expresó su sorpresa por la permanencia de este formato en la Liga MX ante la suspensión del ascenso y descenso.

Al ser cuestionada sobre si ya se había decidido eliminar definitivamente el sistema de promoción y relegación, Sheinbaum evitó confirmar una resolución oficial y subrayó que la federación cuenta con sus propios mecanismos para tomar decisiones.

Sheinbaum cuestiona que la Liga MX no tenga ascenso ni descenso

Claudia Sheinbaum planteó que México podría ser uno de los pocos países, o incluso el único, cuya máxima categoría de futbol no permite el ascenso ni el descenso de equipos, por ello, invitó a los aficionados a investigar si existen otros casos similares en el mundo.

“Yo soy una opinión personal y aquí vinieron con el objetivo de que se promovieran las escuelas de futbol. Desde mi punto de vista, cualquier deporte tiene que tener pues una parte social y de ahí salir los talentos para las Olimpiadas, para campeonatos mundiales; es decir, desde abajo, crear semilleros para llegar a los niveles más altos.” Claudia Sheinbaum

“Depende de ellos”, respondió Sheinbaum al referirse a la autonomía de la FMF para resolver sobre el sistema de competencia del futbol mexicano.

Sheinbaum también destacó la importancia de que el deporte tenga una función social y contribuya a descubrir nuevos talentos, más allá de los intereses económicos de los clubes.

“Todos los países del mundo que tienen grandes semilleros, pues tienen más menos medallas, pero además, ayuda para formar a niños, niñas, jóvenes. Entonces, la CONADE ya está haciendo su parte, todo lo que se hizo para el Mundial, se va a repetir el próximo año, pero la Federación y los propios equipos, aquí vinieron a decir que buscaban que todos los equipos tuvieran más escuelas de fútbol y pudieran entrar más niñas, niños, jóvenes, entonces pues ya depende de ellos.” Claudia Sheinbaum

¿Por qué sigue suspendido el ascenso y descenso en la Liga MX?

El ascenso y descenso está suspendido desde 2020 en la Liga MX, una medida que ha generado controversia entre los clubes de la Liga de Expansión MX y los aficionados que exigen una competencia más abierta.

La continuidad del formato cerrado también ha provocado disputas entre equipos de la división de plata y las autoridades del futbol mexicano.

Finalmente, Claudia Sheinbaum adelantó que durante el próximo año se repetirán actividades y acciones relacionadas con el Mundial, con el objetivo de mantener el impulso social y deportivo generado por el torneo.