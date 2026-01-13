Precio y qué incluye el paquete VIP de BTS para México

Tras el anuncio oficial de los conciertos de BTS en CDMX con tres fechas para verlo en el Estadio GNP Seguros, la venta de boletos hace que se pregunten si se tendrán paquetes VIP.

Con ello, se sabe ya que los ARMY´s tendrán a disposición un paquete VIP para las tres fechas de concierto en México 2026 de BTS.

Dicho paquete VIP para los concierto de BTS en CDMX se trata del Soundcheck VIP, del cual aún no se ha revelado su precio.

Sin embargo, entre insider se maneja que el paquete VIP de BTS para México p odría tener un precio hasta de 30 mil pesos , en cuanto se revele el costo te actualizaremos.

Bts (1) (Maestro Bergstrom )

Esto es lo que incluye el paquete VIP de BTS para México

El paquete VIP para BTS en concierto tendrá varios beneficios para los ARMY´s que lo adquieran, aunque el mayor atractivo de este será que solo los que tengan este tipo de entrada podrán disfrutar del soundcheck de la boyband surcoreana previo al concierto.

Con ello, los beneficios del paquete VIP para los conciertos de BTS en México son:

Un boleto reservado premium

Acceso al ensayo previo al show de BTS

Artículo exclusivo de regalo VIP

Credencial y cordón VIP

Oportunidad de compra de mercancía oficial antes del concierto

Entrada anticipada al recinto

Registro designado y personal VIP en el concierto