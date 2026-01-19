El fandom ARMY convocó a una manifestación pacífica contra Ocesa este 19 de enero en la CDMX, para exigir transparencia en los precios y condiciones de los boletos de los conciertos de BTS.

La marcha partirá del Metro Cuauhtémoc rumbo a Profeco, en demanda de claridad antes de la preventa de mayo de 2026.

BTS confirma tres conciertos en CDMX: fechas, boletos y sede (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

ARMY protesta contra Ocesa y Ticketmaster en Profeco

A través de redes sociales, el fandom ARMY convocó a una manifestación pacífica contra Ocesa por la venta de boletos para los conciertos de BTS en México.

La protesta se realizará este lunes 19 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana, con punto de reunión en el Metro Cuauhtémoc, desde donde los asistentes marcharán hacia las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la Ciudad de México.

En la convocatoria, los ARMY pidieron acudir con carteles y consignas, pero manteniendo el respeto y el carácter pacífico de la movilización.

ARMY convoca manifestación contra Ocesa por boletos de BTS (@btsmexicoborahaeworld)

Marcha ARMY contra Ocesa: ¿qué exigen por los boletos de BTS?

La manifestación tiene como principal objetivo exigir a Ocesa y Ticketmaster que se revelen los precios de los boletos antes de la preventa para los conciertos de BTS programados para mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Además, el fandom demanda:

La publicación anticipada del mapa de asientos

Transparencia en la distribución de boletos VIP

El rechazo a la tarifa dinámica, que eleva los precios de forma variable

ARMY sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar una venta justa y transparente para los fans del grupo surcoreano.