Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, negó haber acusado o traicionado a su exfiscal César Jáuregui, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, revelara detalles de su encuentro en el Aeropuerto de Ciudad Juárez el pasado 19 de septiembre.

“No, no (no acusó a César Jáuregui), hay dos cosas que tengo que decir, primero ellos sabían que yo no estaba enterada de los agentes norteamericanos. No voy a decir quién, pero ellos mismos me lo dijeron el día siguiente del narcolaboratorio. Dos, ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del exfiscal. Entonces no me pueden decir que yo lo acusé” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

“No hubo ningún pacto con la presidenta Sheinbaum”, aseguró #PorLaMañana Maru Campos @MaruCampos_G, gobernadora de Chihuahua.https://t.co/l7Nybg5Zzn — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 23, 2026

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la mandataria estatal rechazó haber señalado directamente a Jáuregui por presuntos actos de corrupción y aseguró que las autoridades federales ya tenían información sobre el exfuncionario y el caso de los agentes estadounidenses.

Las declaraciones de Campos se produjeron después de que Sheinbaum abordara el tema durante su conferencia mañanera del 23 de octubre de 2026, en la que habló sobre la conversación que la gobernadora decidió hacer pública.

Maru Campos asegura que autoridades federales tenían información sobre César Jáuregui

Durante la entrevista, Maru Campos negó haber acusado directamente a César Jáuregui de cometer actos de corrupción relacionados con casinos, como señaló la presidenta Sheinbaum al referirse a su conversación.

La gobernadora sostuvo que las autoridades federales ya tenían conocimiento de presuntas irregularidades atribuidas al exfiscal, debido a que existían indicios de posibles delitos del fuero federal que estaban bajo investigación.

Ante esta situación, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua se encarguen de investigar los hechos que correspondan a sus respectivas competencias.

“Había una presunción de delitos penales en el ámbito federal que estaban investigando y que, bueno, habrá que dejarle a la Fiscalía General de la República y habrá que dejarle también a la Fiscalía General del Estado lo que le corresponda investigar eso” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Maru Campos reconoce que escuchó acusaciones de extorsión contra César Jáuregui

La gobernadora también reconoció que recibió información sobre señalamientos contra César Jáuregui por presuntamente extorsionar mediante expedientes judiciales.

Según explicó, esas versiones llegaron a su administración después de los hechos relacionados con el narcolaboratorio de El Pinal.

Añadió que algunas personas habían presentado denuncias sobre el tema, aunque insistió en que corresponde a las autoridades competentes investigar los señalamientos.

Campos afirmó que no le corresponde pronunciarse sobre la responsabilidad del exfiscal, pues hacerlo podría vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Eso llegó a oídos de nosotros ahora que salió la parte del laboratorio. Han estado como saltando personas que dicen y denuncias que afirman eso. No me corresponde a mí, les corresponde al Poder Judicial y no me corresponde a mí, Ciro, hablar del tema porque también sería estar violando la presunción de inocencia o el debido proceso” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

En tanto, César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público.