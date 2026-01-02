La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un homenaje para los mexicanos fallecidos en Galveston el pasado 22 de diciembre de 2025.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Marina (Semar) realiza la repatriación de los mexicanos que murieron en el accidente aéreo.

Sheinbaum confirma repatriación de mexicanos muertos en accidente aéreo en Galveston

Claudia Sheinbaum compartió que los cuerpos de los mexicanos que murieron en el accidente de Galveston, Texas, serán repatriados hoy 2 de enero a la Ciudad de México.

Asimismo, confirmó que el vuelo de la Semar arribará a la capital del país a las 11:30 horas, tiempo local,

“A las 11:30 llega a la Ciudad de México procedente de Texas” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum confirma homenaje a Marinos tras accidente en Galveston

Por otra parte, Claudia Sheinbaum compartió que la Semar realizará un homenaje póstumo para quienes fallecieron el Galveston.

“Va a haber un homenaje a los marinos…están por llegar me informó el almirante secretario”, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló la presidenta.

El avión de la Semar arribó a Texas la mañana del 1 de enero de 2026 para recoger 5 cuerpos de los fallecidos en Galveston.

En el accidente, ocurrido momentos antes del aterrizaje, 6 mexicanos fueron declarados muertos, mientras que 2 más resultaron heridas.