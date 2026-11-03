Estados Unidos vive sus elecciones de medio término este 3 de noviembre y de esta jornada se vislumbra que salga ganador Xavier Becerra como gobernador de California.

El triunfo sería histórico porque se trataría del primer gobernador de padres mexicanos en ganar California.

Xavier Becerra representa la historia de un hombre que ayudaba a la economía familiar trabajando con su padre en la construcción y quien logró ser el primer miembro en su familia con estudios universitarios.

¿Quién es Xavier Becerra?

Xavier Becerra es un político estadounidense de raíces mexicanas. Nació en Sacramento, California, de padres originarios de Jalisco y California.

Su padre, Manuel Becerra, nació en Sacramento pero creció en Tijuana, Baja California.

¿Qué edad tiene Xavier Becerra?

Xavier Becerra tiene 68 años de edad al haber nacido el 26 de enero de 1958.

¿Quién es la esposa de Xavier Becerra?

Carolina Reyes es la esposa de Xavier Becerra, quienes ya cuenta con 38 años de matrimonio.

La doctora Carolina Reyes es médica especializada en embarazos de alto riesgo, formada en Harvard y activista contra el racismo.

¿Qué signo zodiacal es Xavier Becerra?

Xavier Becerra es de signo zodiacal Acuario al haber nacido un 26 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Xavier Becerra?

Xavier Becerra y Carolina Reyes tienen tres hijas:

Clarisa Olivia Natalia

¿Qué estudió Xavier Becerra?

Xavier Becerra estudió dos carreras, la primera en Economía y la segunda en Derecho, ambas en la Universidad de Stanford.

¿En qué ha trabajado Xavier Becerra?

Xavier Becerra trabajó en la construcción junto con su padre y llegó a ocupar cargos en el Congreso, Fiscalía Estatal de California y el gobierno de Joe Biden.

Como legislador en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, permaneció durante 12 periodos consecutivos hasta 2017.

En el gobierno de Joe Biden, en 2021, fue elegido para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

¿Cuáles son las propuestas de Xavier Becerra?

Algunas de las propuestas de Xavier Becerra se centran en combatir la crisis de vivienda: