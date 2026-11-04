El presidente Pedro Sánchez se sumó a las opiniones sobre la derrota que Donald Trump sufrió en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, augurando que “ocurrirá pronto en España”.

“Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España”. Pedro Sánchez, presidente de España

Resaltando Pedro Sánchez que la sociedad aún es consciente ante un rechazo a la ultraderecha que se ha visto en evidencia en las recientes elecciones, como en Brasil, y la de ayer en Estados Unidos.

Pues lo de ayer en los Estados Unidos y la derrota de Trump, mostró un “votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites”, precisó Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez tras derrota de Trump: “Ocurrirá pronto en España” (especial )

Pedro Sánchez advierte que ultraderecha en España se desmorona

Pedro Sánchez también advirtió que tras la derrota de Trump, la ultraderecha en España se desmoronará.

“La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona”, apuntó Pedro Sánchez ante los recientes resultados en Estados Unidos en víspera de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre de 2026 en España.

En las que el propio Pedro Sánchez busca imponerse ante los opositores de centro-derecha y derecha en España, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) y Santiago Abascal, de Vox.