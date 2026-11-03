Con apluasos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, celebró que Xavier Becerra será el primer gobernador latino electo en el estado de California, Estados Unidos, en la jornada electoral de este 3 de noviembre.

“Son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, de primera, segunda, tercera generación y son parte de la vida de Estados Unidos, porque son mexicano-estadounidenses, entonces ellos participan en la vida de Estados Unidos como parte de los partidos políticos. Está muy bien que lo que es una parte de ese país tenga también su representación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Xavier Becerra es el primer gobernador de California hijo de padres mexicanos, quien compite en las elecciones de medio término del 3 de noviembre con una amplia ventaja.

Durante su conferencia mañanera de este 3 de noviembre, Claudia Sheinbaum resaltó la representatividad de la población latina en Estados Unidos y el combate a la narrativa del racismo.

Sheinbaum: Xavier Becerra rompe la narrativa del racismo

La presidenta de México resaltó que es importante la representación de una gran parte de los habitantes de Estados Unidos.

Su probable elección, dijo, “rompe con la narrativa del clasismo y racismo que debe acabar en cualquier parte del mundo”.

Xavier Becerra compite con una ventaja de casi 30 puntos

Xavier Becerra tiene 60 por ciento de simpatías en las últimas encuestas y una ventaja de alrededor de 27 puntos sobre su rival republicano, Steve Hilton.

La campaña de Xavier Becerra se ha basado en el voto de castigo al gobierno republicano de Donald Trump por el encarecimiento de la vida.