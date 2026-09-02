Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó que haya una división entre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); aseguró que él ha sido respetuoso de su gobierno.

“Ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno. No ha mandado ningún mensaje que diga haz esto, haz aquello, no estoy de acuerdo con esto que hiciste…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta insistió que no hay división entre “obradoristas” y ”claudistas” como señalan en columnas de opinión y reiteró que es un idea machista insistir que detrás de ella gobierna AMLO.

Claudia Sheinaum dijo que en realidad AMLO está terminando su segundo libro en el retiro de la vida vida pública.

Claudia Sheinbaum descarta división entre “obradoristas” y “claudistas”

Claudia Sheinbaum descartó división al interior de Morena, sobre todo la que opinadores adjudican a “obradoristas” y “claudistas”.

La presidenta se lanzó contra quienes piensan que una mujer no tiene la capacidad de encabezar un gobierno o cualquier persona que no sea AMLO.

Claudia Sheinbaum: AMLO está en la reflexión tras años de acción

Claudia Sheinbaum dijo que hay políticos que se desarrollan en la reflexión y la acción y que AMLO tuvo muchos años de acción por lo que ahora está en etapa de reflexión.

Contó que AMLO escribe su segundo libro y en días anteriores detalló que prepara un lanzamiento.

También dijo que no habla con AMLO pero sí con su esposa Beatriz Gutiérrez y mediante ella sabe que está sano y escribiendo.