Claudia Sheinbaum celebró la reanudación de exportaciones de ganado a Estados Unidos, suspendidas desde el 9 de julio de 2025 tras detectarse un caso de gusano barrenador.

“Recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A través de redes sociales, la presidenta detalló que el viernes 24 de julio de 2026 recibió una carta por parte de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

En la misiva, se informó sobre la decisión de reanudar la exportación de ganado mexicano a partir de las últimas semanas del mes de agosto a través de Agua Prieta, Sonora, seguida por puntos de Chihuahua.

mensaje de Sheinbaum (captura de pantalla )

México intensificó trabajos contra el gusano barrenador tras suspensión de exportaciones

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “una gran noticia” la reapertura de exportaciones de ganado a Estados Unidos, al mismo tiempo que reconoció los trabajos para contener la plaga del gusano barrenador.

Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum destacó que este acuerdo es un ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración entre México y Estados Unidos rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos.

Como parte de la estrategia contra la plaga, México intensificó la liberación de moscas estériles e impulsó la rehabilitación de una planta de producción de estos insectos en Chiapas.

Otras medidas también fueron la vigilancia epidemiológica, controles sanitarios y las restricciones al movimiento de ganado para evitar la propagación del gusano barrenador.

Embajador Ronald Johnson celebra reanudación de exportación de ganado a Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la decisión del gobierno estadounidense de reabrir gradualmente los puertos fronterizos para la exportación de ganado mexicano.

Juntos, seguimos avanzando en la erradicación de esta plaga, la protección de la salud animal y el beneficio de productores y consumidores en ambos países Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Johnson destacó que la medida es resultado de la cooperación bilateral impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.