Durante la inauguración de la planta de producción de moscas estériles en Metapa, Chiapas, Estados Unidos describió a Claudia Sheinbaum como una “aliada extraordinaria” para su país.

Así lo sostuvo la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, quien afirmó que, desde el momento en que conoció a Sheinbaum, percibió que la presidenta comprendía la severidad del gusano barrenador.

“En el momento en el que conocí a la Presidenta Sheinbaum supe que ella comprendía y estaba totalmente enfocada, y sería una aliada extraordinaria para Estados Unidos y esta planta. Brooke Rollins, Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos

La planta de moscas estériles de Chiapas fue presentada como un “monumento a la cooperación” entre México y Estados Unidos para afrontar la plaga que afecta al sector ganadero.

Estados Unidos contribuirá con 83 millones de dólares al combate al gusano barrenador

Durante el mismo evento, Brooke Rollins destacó que el proyecto en Chiapas se ejecutó, financió y construyó en un tiempo récord de 12 meses, lo cual consideró como un "hito increíble“.

A su vez, subrayó que tanto México como Estados Unidos han vencido esta plaga hace casi 50 años y podrán volver a vencer al gusano barrenador gracias al trabajo en conjunto.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, anunció una contribución adicional de 83.8 millones de dólares para fortalecer los esfuerzos de prevención y la producción de moscas estériles.

Hoy queremos anunciar que el gobierno de Estados Unidos va a contribuir con 83.8 millones de dólares más contra esta plaga, esto incluye reproducir más moscas estériles aquí en México y fortalecer los esfuerzos de prevención de nuestros países Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Planta de moscas estériles (Especial)

Sheinbaum destaca cooperación entre México y Estados Unidos

En su mensaje, Claudia Sheinbaum reafirmó que esta planta es un símbolo de que la cooperación para el desarrollo entre naciones soberanas es más poderosa que la confrontación cuando se trata del bienestar de los pueblos.

Esta Planta representa también algo todavía más profundo: representa la convicción de que la cooperación para el desarrollo produce resultados. Las enfermedades animales, las plagas y los retos de la seguridad alimentaria no conocen fronteras Claudia Sheinbaum

Finalmente, agradeció la voluntad de la secretaria Rollins y del embajador Johnson, así como al mandatario estadounidense por su contribución a la planta instalada en Chiapas.