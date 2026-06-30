El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, destacó la cooperación binacional con México para frenar el gusano barrenador, tras la inauguración de la planta de moscas estériles.

“Al enfrentar este desafío juntos, estamos protegiendo la seguridad alimentaria, apoyando a nuestros ganaderos, productores y consumidores”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El sábado 27 de junio, Ronald Johnson estuvo presente en la inauguración de la planta de producción de moscas estériles en Chiapas, en donde se presentó el primer caso de gusano barrenador.

Durante el evento, se señaló la importancia de la la mosca estéril para erradicar el gusano barrenador, al actuar como un escudo biológica y cortar el ciclo del parásito.

Ronald Johnson destaca cooperación de México y Estados Unidos contra el gusano barrenador

Mediante sus redes sociales, Ronald Johnson destacó la inauguración de la planta de producción de moscas estériles encabezada por Claudia Sheinbaum para detener el gusano barrenador.

Ronald Johnson destaca cooperación binacional contra gusano barrenador (Captura de pantalla)

Al respecto, Ronald Johnson señaló que dicha inauguración forma parte de un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y México para frenar la plaga y fortalecer la seguridad alimentaria.

Agregó a su vez que es bajo el liderazgo de Donald Trump que Estados Unidos ampliará sus barreras contra el gusano barrenador, con casi 84 millones de dólares adicionales.

Esto como parte de los esfuerzos frente a este desafío y apoyo tanto a ganaderos, productores como consumidores de ambos lados de la frontera.

La publicación de Ronald Johnson adjunta un video de la inauguración el pasado sábado 27 de junio, así como parte de su discurso en el evento binacional.

Estados Unidos anuncia inversión contra el gusano barrenador por 83.8 millones de dólares

En la inauguración de la planta en Chiapas, Ronald Johnson fue el encargado de anunciar la inversión de Estados Unidos por 83.8 millones de dólares para frenar el gusano barrenador.

Aclaró que se buscará con dicho dinero aumentar la producción de moscas estériles, además de fomentar la prevención y proteger a ganaderos y cadena de producción.

La meta, dada a conocer por Ronald Johnson, es producir 100 millones de moscas estériles y que se distribuyan de manera estratégica para que la plaga sea eliminada de México y Estados Unidos.