Se mantendrá vigente el derecho a la ciudadanía por nacimiento; la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó las restricciones impulsadas por Donald Trump.

Con una votación de 6 a 3, el Tribunal dictaminó que la orden ejecutiva que Trump emitió el 20 de enero de 2025, es ilegal.

Cinco magistrados coincidieron en que ésta quebranta la Enmienda 14 de la Constitución, la cual otorga la ciudadanía por nacimiento a casi cualquier persona nacida en Estados Unidos.

Bajo la medida “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, se instruía a agencias federales a no reconocer la ciudadanía de niños nacidos en el país después de 30 días de su promulgación.

El argumento es que los niños no estaban sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos bajo la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense desde 1868.

Ante esto, familias de niños nacidos en el país con estatus migratorio mixto, recurrieron a la ley para ampararse de la restricción.

Reclamaron que su acceso futuro a beneficios esenciales como el Seguro Social y los servicios de salud, corrían peligro por lo que un tribunal de distrito en New Hampshire concedió una medida cautelar a su favor misma que, tras el fallo de la Corte Suprema, ya es permanente.

Se mantiene vigente ciudadanía por nacimiento (@scotus_wire / X)

Ciudadanía por nacimiento disminuirá población indocumentada en Estados Unidos

En su segundo mandato, Donald Trump, de 80 años de edad, se comprometió a expulsar del país a millones de inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, su restricción automáticamente aumentó el número de inmigrantes, situación que cambiará con el fallo de la Corte Suprema; se espera que en las próximas décadas la población indocumentada disminuya.

Si Trump se hubiera salido con la suya, las personas nacidas de padres indocumentados también habrían pasado a ser consideradas residentes sin estatus legal.